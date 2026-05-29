TBS系にて毎週月曜〜金曜4時30分から放送している朝の情報番組『THE TIME’』（読み：ザ タイムダッシュ）と、5時20分から放送している『THE TIME，』（読み：ザ タイム）に、6月から2026年入社のTBS新人アナウンサー・多田成美（ただ・なるみ）、バーンズ恵麻（ばーんず・えま）、藤岡源（ふじおか・げん）の3人が加入することが決定した。【写真】2026年入社のTBS新人アナウンサーの多田成美、バーンズ恵麻、藤岡源『THE TIM