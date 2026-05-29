THE ANSWER編集部・カメラマンフォトコラム21日から4日間、栃木・カンセキスタジアムとちぎで行われた陸上の第105回関東学生競技対校選手権（関東インカレ）。全日を通してファインダーを覗いていると、学生たちの個性溢れる「遊び心」が光って見えた。（写真・文＝THE ANSWER編集部・中戸川 知世）「ん？なんか文字入ってない？」大会2日目の男子2部走り幅跳び。一人の選手の足元に目を奪われた。目立つ黄色い靴下を履いて