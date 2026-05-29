フリーアナウンサーの望月理恵(54)が27日、自身のインスタグラムを更新。普段とは違う雰囲気の姿を公開した。 【写真】横顔も素敵ですね 「司会のお仕事の日、」書き出し、「いつもと雰囲気が違うメイクと髪型に仕上げて頂きました」と投稿。「メイクさんの技術にびっくり‼」と“変身ぶり"に驚いたようで、髪をアップにまとめた涼しげなショットを添えた。 続けて、「メイクじゃなくても普段の肌もツヤ