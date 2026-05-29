お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢(50)がXに、妻がとんでもない格好で寝ている写真を公開した。「奥さんスライム?」との返信が寄せられている。 【写真】びっくりするしかない!家に帰ったら妻がまさかの姿に 真栄田は27日にXに「帰宅してビビりましたが、妻が寝ていました。 今日がドラクエの日って知ってるのかな」と投稿。写真では、妻はシーツ状の白い布に全身を包み、頭があるはずの部分にドラゴンクエストのス