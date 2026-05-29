川崎FW伊藤達哉は特別リーグでゼロゴール5月20日、柔らかな日差しが照らす麻生グラウンドのピッチ。練習を終えた伊藤達哉に声をかけた。昨年はリーグ13得点。チームの得点源として君臨したドリブラーが、この百年構想リーグにおいて、ゴールが生まれていなかった。怪我に泣いたわけでも、ベンチを温め続けているわけでもない。ピッチにはコンスタントに立ち続けている。にもかかわらず、歓喜の瞬間が訪れない日々を過ごしてい