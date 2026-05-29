クロックワークスにより、新作映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』が2025年5月29日（金）より全国ロードショーされました。誕生から85年以上が経ち、世代を超えて世界中で愛される最強コンビのトムとジェリーが、誰も見たことのない新たな世界へ時空を超えて旅立ちます。シリーズ初の全編フルCGアニメーションで描かれるこの映画は、ふたりが時空を超えて未知なる世界へと迷い込む、かつてないスケールのアドベンチャー