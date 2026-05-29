米国とイランが停戦延長の合意に近づいているという海外メディアの報道があった。米政治専門メディア「アクシオス」は28日（現地時間）、ホワイトハウス関係者の言葉を引用し、「米国とイランの交渉団が60日間の停戦延長およびイラン核交渉の再開を骨子とする覚書（MOU）に合意した」とし「トランプ米大統領の最終承認が残っている」と報じた。26日に大筋合意したが、双方ともに指導部の承認手続きを残していると指摘した。米国側