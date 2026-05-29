記事ポイント2026年6月1日より、京都高島屋店・池袋東武百貨店にて夏の季節限定メニュー2種が登場鶏の西京焼と彩り豆皿九種を一膳に揃えた「炊き込みご飯と彩り豆皿御膳」は3,300円（税込）山椒出汁で味わう「山椒香る 京鴨の冷やしつけ麺」は2,420円（税込）、池袋東武百貨店限定 京都の老舗鳥料理専門店「八起庵」が、2026年6月1日（月）から夏の季節限定メニュー2種の提供を始めます。京都高島屋店と池袋東武百貨店の2店舗