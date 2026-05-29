女優の熊谷真実（66）が29日までに自身のインスタグラムを更新。宮古島での自撮りショットを投稿した。自身のインスタグラムで「研修に来てます」と題してつづり始めた。「最高の2泊3日でした。今回は1週間！宮古島！！！宮古島やっぱ最高」と宮古島での自撮りショットなどを投稿した。ハッシュタグでは「#熊谷真実」「#宮古島で」「#宮古島大好き」「#思い出の宮古島」と記した。ネットでは「なんて美しいのかしら」「