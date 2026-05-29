聴覚障害を持ち筆談ホステスとして知られる自民党の斉藤里恵議員が27日、衆議院厚生労働委員会に出席。音声読み上げ機器を使用して質問に立ち、手話通訳者の高齢化の問題を取り上げた。 関連記事：“元筆談ホステス”斉藤里恵議員、初登院をSNSで報告音声を文字変換する機器も導入 斉藤氏は、「聴覚障害のある方にとって手話通訳や要約筆記などの意思疎通支援は行政手続き、医療、福祉、教育、就労、災害時の避難など生活の