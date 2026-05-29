歌手の美川憲一（80）が29日までに自身のインスタグラムを更新。タレントの神田うの（51）と誕生日会を開いたことを明かした。5月15日に80歳の誕生日を迎えた美川。「ど〜も〜美川よ〜」と書き出し、「誕生日の写真もこれで最後よ〜たぶんね笑ラストはもちろんうのちゃんよ〜」と神田との2ショットを公開した。「毎年恒例お互いの誕生日会よ〜」と報告。「うのちゃんからの誕生日プレゼントとっても気に入ったわ〜」とつづ