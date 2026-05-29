現役看護師でグラビアアイドルの真田まこと（31）が29日までに自身のインスタグラムを更新。水色ニット＆白のホットパンツ姿を披露した。「眺めの素敵なオフィスでお仕事してきました」とつづり、水色の半袖ニット＆白のホットパンツ姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「ほんまに女神様やわ」「水色の天使」「めっちゃ可愛いですね」「涼し気な水色が初夏に合ってます」「いつ見てもめっちゃかわいいしステ