29日は北海道で雨が予想されますが、本州・四国・九州では晴れるところが多く、関東を中心に真夏日になりそうです。週末は全国の広範囲で晴れて、特に、関東〜西日本で真夏日が続きそうです。週明けは台風6号の影響で、奄美・沖縄は大荒れとなるおそれがあります。■全国天気（29日予報）29日は、晴れるところが多いでしょう。北海道は引き続き雲が多く、日中も雨のところがありそうです。東北は太平洋側から晴れてくる見込みです