4月の有効求人倍率は1.18倍で、前の月と同じ水準となりました。有効求人倍率は、仕事を求めている人1人に対し何人の求人があるかを示すもので、4月の有効求人倍率は1.18倍で、前の月と同じ水準となりました。新規求人を産業別にみると、前の年の同じ月に比べて「教育、学習支援業」が1.5％増えた一方、「卸売業、小売業」が11％、「宿泊業、飲食サービス業」が9.1％減りました。厚生労働省は、「原材料費などの高騰で求人を見直す