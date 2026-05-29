俳優の川口春奈さんは5月28日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『otona MUSE（オトナミューズ）』（宝島社）のモデルショットを公開し、絶賛の声が寄せられています。【写真】アンニュイな表情を浮かべる川口春奈「素敵な表情にドキドキ」川口さんは「付録がかわいすぎるんだってば」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目では、手首に付いたファーが特徴的なレザー生地のセットアップを着用しています。アンニュイな表情がとて