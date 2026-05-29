5月23日、渋谷区の國學院大學博物館で開催されている「特別展『日本・ベルギー修好160周年記念展示 -美と知の交流の軌跡-』に、秋篠宮家の次女・佳子さまと長男・悠仁さまが訪問された。【写真】佳子さまの“十八番”であるホワイトスーツ×ターコイズブルーの“ハンサムスタイル”の着こなし集「1866年に日本とベルギーが“修好通商航海条約”を結んでから、今年で160年を迎えました。これを記念して開催されるこの特別展では、