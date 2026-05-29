「広島３−６ロッテ」（２８日、マツダスタジアム）広島が３試合連続の逆転負けで１２年ぶりの交流戦開幕３連敗を喫した。借金は今季ワーストタイの「９」に。移籍後初先発の鈴木健矢投手は三回までパーフェクトも１−０の四回に３失点で降板。打線は相手先発・広池の力のある直球に苦しめられた。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は「この３連戦で勝敗を分けたのは守備のミスや死球。守り切る力と細かなミスを減らすことが