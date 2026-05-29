首都圏の住宅価格が高い。どこに家を買えばいいのか。麗澤大学工学部教授の宗健さんは「都心の便利な場所にあるマンションを買える人は限られているため、多くの人は、都心以外のエリアで検討することになる。その際に、参考になる要素がある」という――。写真＝iStock.com／sommart※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／sommart■「新築なら郊外、都心なら中古」なのか東京23区の新築マンションの平均価格が1億円を超えた、