ロッテの澤田圭佑が28日の広島戦、見事な火消しで流れを渡さなかった。4−2の7回に登板した八木彬が大盛穂に適時打を浴び、なおも一死満塁とピンチが続く局面で澤田はマウンドへ。菊池涼介を146キロのストレートで右飛に打ち取ると、続く坂倉将吾を一ゴロ。わずか2球で満塁のピンチを脱した。今季の澤田は勝ち試合、同点、ビハインド、さらには28日の広島戦のような走者を背負った場面でも登板するなど、様々な局面でマウン