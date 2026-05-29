欧州カンファレンスリーグ（ＥＣＬ）を初制覇した日本代表ＭＦ鎌田大地（２９）所属のクリスタルパレス（イングランド）は優勝パレードを行わないと発表した。英メディア「ＦＯＯＴＢＡＬＬＧＲＯＵＮＤＧＵＩＤＥ」によると、クリスタルパレスは昨季イングランド協会（ＦＡ）カップを制覇した際に、セルハーストパーク近くで大規模なオープンバスによるパレードを実施。多くのサポーターがチームを祝福したように?慣例?と