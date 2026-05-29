藤嶌果歩 日向坂46が28日、横浜DeNAベイスターズ―オリックス・バファローズ戦（横浜スタジアム）での『推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026』に登場。試合前には、藤嶌果歩がセレモニアルピッチに登場し、ノーバン投球を見せ、場内を沸かせた。リリーフカーに乗ってグランドに舞い降りた。メンバー27人揃って日向坂46のデビューシングル「キュン」を披露した後、いよいよ始球式。見守られながら、一呼吸を置き軽