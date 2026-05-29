◆米大リーグレッドソックス２―１０ブレーブス（２８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が、本拠地・ブレーブス戦でベンチスタートだったが、最後まで出番無く９試合ぶりの欠場となった。この日は相手先発が左横手投げのセールだったために４試合ぶりのベンチスタート、大敗ゲームで最後まで出場のチャンスが来なかった。吉田は２４日のツインズ戦で今季１号