今季「エプソンツアー」から米女子のメジャーツアーへの昇格に挑み、見事、参戦権を獲得して夢を叶えた原英莉花の例を筆頭に、下部ツアーの大切さは昔も今も変わらないのだ！ ハローエブリバディ！今年まだベストスコアを更新していない人にとっては勝負の季節がきた。寒さが増すと芝が枯れ、薄芝からのアプローチは至難となりプロでも嫌がる冬。芝が生えそろわず空っ風に悩まされる春。芝生