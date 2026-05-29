豪華内装を採用した“3人乗り仕様”とは？2026年5月現在でも、高級ミニバン市場で強い存在感を放っているのがトヨタ「アルファード」です。街中で見かける機会も多く、ファミリー層だけでなく送迎用途など幅広いシーンで活躍しています。【画像】これがトヨタ斬新「“3人乗り”アルファード」の姿です！ 画像を見る！ （27枚）そんなアルファードですが、一般ユーザー向けの仕様とは異なる特装モデルが存在していることをご