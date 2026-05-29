ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。年間50億円分が捨てられているという意外な資源ごみに言及した。【今日のごみトリビア】として「意外かもしれませんが、入れ歯は資源です！拠点回収という方法で手間ですが、年間50億円分捨てられています」と、意外な資源ごみについて説明。「使われている金属をリサイクルするので、大掃除なとで使われなくな