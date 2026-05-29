【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：50,668.97 △24.69（5/28）NASDAQ：26,917.47 △242.74（5/28） 1.概況 米国市場は主要3指数とも続伸し、いずれも最高値を更新しました。米国とイランが停戦延長で暫定合意したとの報道が出たものの、最終的な合意にはトランプ大統領の承認が必要であり今後の交渉の行方が引き続き注目されます。ダウ平均は16ドル高の50,660ドルで取引を開始しました。寄付き