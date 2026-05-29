タレントの重盛さと美（37）が29日までに自身のインスタグラムを更新。表情“七変化”ショットを公開した。「好きですか？」とつづり、様々な表情の絵文字とともに、キス顔など10種類の表情写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「全部、天使」「可愛い過ぎ！！！」「可愛すぎて画面割れた」「本当に可愛い」「赤なのが新鮮」「どの表情も可愛いですね」などの声が寄せられている。重盛は、2007年にグラビアアイ