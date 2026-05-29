俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第9週「看病婦とアメ」の各回あらすじを振り返る。【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開■第41回のあらすじりん（見上愛）は、千佳子（仲間由紀恵）の手術の前日、千佳子の病室で、一晩を過ごすことにする。迎えた手術当日、医師の今井（