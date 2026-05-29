小倉競輪場のF2ミッドナイト「前検日コメならウィンチケット杯」が2日目を迎える。初日2Rガールズ予選。元砂七夕美のけん制をかいくぐって2角捲りを決めた久米詩（26＝静岡）が貫禄の1着発進を決めた。「しっかりモガいて刺激が入った。ミッドナイトですから体調管理も大事。2日目も集中します」G1常連の実力者が連勝を目指す。