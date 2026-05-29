元セクシー女優の深田えいみが自身の過去について語り、「世の中体の細さと顔なんだな」と整形願望が芽生えたトラウマを明かす場面があった。【映像】深田えいみの“整形前＆デビュー時”の姿2018年にセクシー女優としてデビューすると、デビュー作品が爆売れし、一躍トップ女優となった深田。SNSでのファンとのやり取りやYouTubeチャンネルなども話題を集め、現在はSNSの総フォロワー数1400万人超えを誇るカリスマ的存在とし