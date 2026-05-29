◇ア・リーグブルージェイズ−オリオールズ（2026年5月28日ボルチモア）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が敵地でのオリオールズ戦に「5番・三塁」で先発出場。初回無死一塁の守備で痛恨の「ワンプレー“ダブルエラー”」を起こしてしまった。2番・ヘンダーソンが打ち損じたゴロを三遊間に守っていた岡本が捕球体勢に入るも、バウンドが合わず後逸。それを見た一塁走者が三塁を狙い、すかさず岡本が三塁ベースに戻