「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）阪神は今季初の３連敗で、甲子園では２年ぶりの同一カード３連敗となった。九回に佐藤輝明内野手がリーグトップの１３号ソロを放つも、反撃及ばなかった。プロ先発の木下里都投手は最速１５９キロを記録したが、三回に田宮に逆転打を浴びるなど３失点で４回５安打３失点でプロ初黒星。デイリースポーツ評論家の井川慶氏は木下について「気になったのは、全体的に投げるテンポがゆ