アメリカ政府は、エボラ出血熱の感染が拡大するコンゴ民主共和国などでウイルスにさらされたおそれのあるアメリカ国民を隔離する施設を東アフリカのケニアにつくり、29日から稼働する予定です。アメリカの政府高官によりますと、コンゴ民主共和国とウガンダの東側に位置するケニアに、エボラ出血熱ウイルスにさらされたおそれのあるアメリカ国民を収容できる隔離施設を建設しました。隔離施設は50床あり、アメリカから派遣された医