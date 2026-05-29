見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第45話が29日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、ある日、直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）の教会で寛太（藤原季節）と会う。母親と思われる「夕凪」についての話を聞いた直美は…。一方病院では、フユ（猫背椿）がりん（見上愛）に手術介助を教えてもいいと言い出す。少しずつ看病婦と見習い生の関係が変わり出して…。Xには「