【その他の画像・動画等を元記事で観る】豪華出演者が「思い出の一曲」を選び、ここでしか聴けない「声×歌」をお届けするカバーソングプロジェクトCrosSing(クロスシング)。第87弾は、声優としてアニメや吹き替え、ナレーションなど多方面で活躍する一方、2022年にアーティストデビュー、今年1月には3rd EP「ShAdow」をリリースし、7月にはソロライブも開催予定。精力的に活動中の伊東健人が登場。今回はsumikaの「フィクション」