元ピンク・レディーの未唯mieさん（68）が2026年5月25日、自身のインスタグラムを更新。モノトーンコーデの衣装ショットを披露した。番組での衣装ショット未唯mieさんは、番組への出演を報告し、白いブラウスと黒いロングスカートを合わせたコーデを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ビジューが散りばめられた白いブラウスと黒いハイウエストのロングスカートを着用。髪をポニーテールにして、足元には黒いヒールを