クラブの機能を生かして正しく使える「片手スイング」とは 利き手の右手は普通に振れば正しく動く ２０１８年のＰＧＡツアーではタイガー・ウッズが５シーズンぶりに優勝、通算80勝目を挙げました。優勝する前、タイガーが10年ぶりくらいにスイングについて語ったのですが、その中で「結局、手がすべてです」という旨のコメントをしました。 ゴルフ界のレジェンド、ベン・ホーガンも同じこと