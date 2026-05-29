世界各地へと拡がっていった猫 始まりの地はメソポタミア リビアヤマネコの家畜化が初めてスタートしたのは、約１万年前、メソポタミア周辺（現在のイラクのあたり）と考えられています。チグリス川とユーフラテス川流域のよく肥えた土地で、人類の農耕と定住が始まりました。同時に、人々は穀物を食い荒らすネズミに頭を悩ませるようになります。 穀物の被害をどうにか食い止めたい人類と、ネズミが大好物