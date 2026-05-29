日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3055（+25.0+0.83%） ホンダ1449（+7.5+0.52%） 三菱ＵＦＪ2997（+15+0.50%） みずほＦＧ7126（+61+0.86%） 三井住友ＦＧ5916（+67+1.15%） 東京海上7214（+25+0.35%） ＮＴＴ151（+0.9+0.60%） ＫＤＤＩ2723（+9+0.33%） ソフトバンク217（-0.4-0.18%） 伊藤忠1936（+6+0.31%）