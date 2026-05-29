【本日の見通し】中東情勢関連の報道に左右されやすい展開か 前日のＮＹ市場で米国とイランが６０日間の停戦延長で暫定合意したとの報道を受けてドル売りとなり、ドル円は１５９円台前半まで下落した。 引き続き米国とイランの協議の行方が注目される。こうした中、今日のドル円は１５９円台を中心とする振幅となりそう。午前８時半には５月の東京都区部消費者物価指数の発表がある。市場予想では前年比（生鮮食