東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.24高値159.65安値159.12 160.08ハイブレイク 159.87抵抗2 159.55抵抗1 159.34ピボット 159.02支持1 158.81支持2 158.49ローブレイク ユーロドル 終値1.1651高値1.1661安値1.1586 1.1754ハイブレイク 1.1708抵抗2 1.1679抵抗1 1.1633ピボット 1.1604支持1 1.1558支持2 1.1529ロ&#12