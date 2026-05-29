◆マリーゴールド「ＭａｒｉｇｏｌｄＳＨＩＮＩＮＧＡＴＴＡＣＫ２０２６」（２８日、新宿ＦＡＣＥ）マリーゴールドは２８日、新宿ＦＡＣＥで「ＭａｒｉｇｏｌｄＳＨＩＮＩＮＧＡＴＴＡＣＫ２０２６」を開催した。ＢＥＷ女子選手権試合で王者・山岡聖怜がマディ・モーガンと初防衛戦で対戦したが試合中に左肩を負傷しレフェリーストップで敗れ、王座から陥落した。試合後、都内の病院へ救急搬送された山岡についてマ