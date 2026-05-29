広島競輪場のF1「サンフレッチェ広島カップ」が2日目を迎える。初日6Rのガールズ予選1。宮西令奈（24＝石川）は勝負どころで尾崎睦をマークする形。その尾崎の捲りに何とか続いて2着に滑り込んだ。「うまく走れたが奇跡ですね」と笑ったが堂々たる走りだった。直近の地元富山でも初日2着でファイナル進出。元々、人気のある選手だが着々と地力もつけつつある。2日目6Rの予選2は“レジェンド”石井寛子が控える。ここ