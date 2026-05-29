国連の安全保障理事会の会合で、ロシアの代表が「日本は再軍備している」などと批判したことを受け、日本の国連大使が反論しました。山崎和之 国連大使「ロシアは国連憲章に違反して、ウクライナに侵略を続けている。そんな国が日本の防衛体制を批判するのは馬鹿げている」山崎和之国連大使は28日、ロシアが日本を批判したことを受け、このように反論。日本の防衛力の強化は「厳しさを増す安全保障環境に対応するためで、特定