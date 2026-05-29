EU（ヨーロッパ連合）は28日、中国発のネット通販「Temu」がデジタルサービス法に違反したとして、日本円で約370億円の制裁金を科しました。EUのヨーロッパ委員会が行った調査によりますと、Temuで販売された充電器はその多くが安全性を欠いており、乳幼児向けのおもちゃからも基準値を超える化学物質が見つかりました。さらに、取り外しのできる部品によって窒息する危険性も確認されたということです。委員会は、Temuのサイト上