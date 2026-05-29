カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。今回は2026年5月28日時点で発表されている、5月29日以降に開催の「お客様感謝セール」と「リニューアルオープンセール」の情報をまとめました。近隣店舗がセール対象かも！？「お客様感謝セール」と「リニューアルオープンセール」は同様の割引が適用され、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格