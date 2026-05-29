○経済統計・イベントなど ０８：３０日・東京都区部消費者物価指数 ０８：３０日・失業率 ０８：３０日・有効求人倍率 ０８：５０日・商業動態統計 ０８：５０日・鉱工業生産（速報値） １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０日・２年物利付国債の入札 １４：００日・消費者態度指数 １４：００日・新設住宅着工戸数 １５：４５仏・消費支出 １５：４５仏・消費者物価指数 １