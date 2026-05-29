２８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円２４銭前後と前日と比べて３０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円５３銭前後と同６銭程度のユーロ高・円安だった。 この日に発表された４月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数の上昇率は前年同月比で３．８％（３月は３．５％）となったが、一方で前週分の米新規失業保険申請件数が前の週から