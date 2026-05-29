２９日の東京株式市場で、日経平均株価は反発する見通しだ。日中は６万５０００円台での推移が見込まれる。前日の米株式市場で、主要３指数はそろって連日で最高値を更新した。米国とイランが６０日間の停戦期間延長で合意し、トランプ米大統領の承認を待っている段階だと伝わった。イラン側は事実ではないとの見解を示したものの、終戦期待が高まる形となり、インフレ懸念の後退を受けて米長期金利は低下。これが株式相場の支え