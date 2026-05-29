私たちが「人生でスマホを見る時間」は、平均で14年以上。そんな衝撃的な事実に向き合い、「時間が溶けていく毎日」から抜け出す方法を示した1冊が『脱スマホ術』です。著者・戸田大介さんは、500万ダウンロード突破の国内No.1集中アプリの開発者。開発者だからこそ気付ける、スマホ時間の価値と、それを有効活用するための方法とは？一生のスマホ時間は14年人がスマホを見る時間はたいてい、自分で思っているよりもかなり長く、